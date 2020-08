«Suis-moi si tu veux pas être une merguez» : Jean-Pierre Fanguin refait parler de lui dans une nouvelle vidéo

Devenu célèbre malgré lui, Jean-Pierre Fanguin qui avait lancé la phrase virale : «la question elle est vite répondue», vient de republier une nouvelle annonce qui fait actuellement le buzz sur Twitter.

Il reprend son fameux «Salut à toi jeune entrepreneur...», avec son laïus invitant à le suivre et raille les internautes qui «continuent à faire semblant de kiffer partir en vacances au sud de la France» (sic).

Pour ceux qui pensent encore que l’argent ne fait pas le bonheur en 2020, je crois qu’il serait temps de vous mettre à jour.#laquestionestviterépondue pic.twitter.com/IDn6VarVH3 — jpzer (@jpzer5) August 6, 2020

Durant son intervention, il est suivi de prêt par un homme jouant le rôle de servant, avant de subtiliser le verre d'une personne assise à une terrasse (bonjour les gestes barrières), puis de partir à bord d'un SUV. Dans cette vidéo, on peut voir en arrière-plan le «domestique-garde du corps» de Jean-Pierre Fanguin jeter des billets et s'embrouiller rapidement avec deux personnes qui s'empressent de ramasser l'argent au sol.

En conclusion de cette nouvelle vidéo, déjà visionnée plus de 350.000 fois sur Twitter (à l'heure où nous publions cet article), Jean-Pierre Fanguin lance une nouvelle boutade : «Suis-moi si tu veux pas être une merguez».

Postée le 6 août sur le réseau social, son intervention n'a pas manqué de susciter des réactions chez les internautes, entre hilarité générale, moqueries et consternations. Depuis le buzz de sa vidéo où il annonçait «La question elle est vite répondue», le jeune homme a vu sa popularité bondir sur les réseaux sociaux. A tel point que sa célèbre phrase est devenue un slogan publicitaire cette été.

Une face plus sombre du Business

Principalement prétexte aux moqueries sur les réseaux sociaux, ces vidéos auraient une face beaucoup plus sombre. Celles-ci ne seraient que la façade douteuse d'une société de «marketing pyramidal», spécialisée dans la formation au trading et aux cryptomonnaie, et dont l'auteur ne serait qu'un rabatteur, selon les informations du Parisien. Ces jeunes gens et jeunes filles bien habillés inciteraient à souscrire à des packs de formation assez nébuleux, dont le prix va de 175 à 800 euros.