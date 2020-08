Vidéo : quand une femme accouche pendant les explosions à Beyrouth

Au moment des deux explosions qui ont dévasté Beyrouth, une femme était sur le point de mettre au monde son enfant, à l'hôpital de Saint-Georges.

La mère, Emmanuelle Khnaisser, était en cours de transfert vers la salle d'accouchement de l'hôpital, quand tout d'un coup les murs ont été soufflés par les puissantes déflagrations. Les images - extrêmement impressionnantes - de son compagnon Edmond Khnaisser, montrent l'impact des explosions sur la salle de travail et le personnel soignant.

This is that moment. A warning, the following video captures the impact of the blast and it is distressing. St George University Hospital is located just a couple of kilometres away from the epicentre of the blast. pic.twitter.com/8oSJpXKiJm

— Freya Cole (@freya_cole) August 5, 2020