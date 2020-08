Beyrouth : une grande manifestation «anti-gouvernement» organisée ce samedi

Les Libanais sont en colère après la double explosion qui a ravagé la ville de Beyrouth le 4 août dernier. 154 personnes sont mortes dans la catastrophe et plus de 5.000 personnes sont blessées.

Ce samedi 8 août, de nombreux Libanais appellent à participer à une «grande manifestation contre le gouvernement» sur les réseaux sociaux, rapporte le média L'Orient-Le Jour.

En face du quartier d'Electricité du Liban, une grande potence a été installée par des protestataires, indique une journaliste présente sur place, Jenny Lafond Saleh. Des appels à «dresser des potences» ont été lancés.

Des flyers distribués dans la rue encouragent les Beyrouthins à «nettoyer la ville de ceux qui sont corrompus». Un appel au rassemblement est fixé à 17h, dans un lieu symbolique, la «Place des martyrs».

Fliers being handed out in downtown #Beirut:





“Today is the last day of raising the ruble and cleaning Beirut.





Tomorrow we will cleanse Beirut of them and the corrupt





Hang up the nooses



Saturday Aug. 8, 5pm



Martyrs Square” pic.twitter.com/bQxSble1Y0

— Timour Azhari (@timourazhari) August 7, 2020