Carrefour envoie 40 tonnes de denrées alimentaires au Liban

Le 4 août, plusieurs explosions touchaient le port de Beyrouth, détruisant de nombreux immeubles aux alentours et plongeant la capitale libanaise dans le chaos.

Depuis, la solidarité internationale a décidé de s'organiser pour tenter d'apporter de l'aide aux Libanais. Carrefour a décidé d'y prendre part.

«Grâce à l’appui du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et à la mise à disposition d’un avion par le ministère des Armées», la chaîne de supermarché a décidé d'acheminer samedi 8 août «quarante tonnes de denrées non périssables (farines, pâtes, riz, conserves…), soit l’équivalent de cinquante-deux palettes», a-t-elle annoncé dans un communiqué. Le groupe exploite cinq magasins aux enseignes Carrefour et Carrefour Market.

L'explosion, qui s'est déroulée dans le port de Beyrouth, touche durement la chaîne alimentaire du pays. Comme l'explique Le Figaro, le pays ne produit pratiquement rien de ce qu'il consomme au niveau alimentaire. Le port, entièrement détruit, jouait un rôle important dans la réception de ces denrées et leur dissémination à travers le pays.