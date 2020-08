Les couples binationaux séparés par le coronavirus vont pouvoir se retrouver

Depuis des mois, ils désespèrent de revoir leur compagnon ou leur compagne, dont ils sont séparés par la fermeture des frontières. Le secrétaire d'Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne annonce le déploiement d'une procédure dérogatoire pour permettre aux couples binationaux de se retrouver.

«Ce virus n'aime pas l'amour, nous si !» lance avec humour le secrétaire d'Etat, qui annonce dans le Journal du Dimanche de ce 9 août, la mise en place de «laissez-passer» pour les couples binationaux.

Ni pacsées, ni mariées, 2000 personnes seraient concernées par ces séparations forcées, entre la France et un pays étranger. En couple avec un(e) partenaire au Canada, aux Etats-Unis ou encore en Amérique Latine, de nombreux Français(e)s tentent de mobiliser les pouvoirs européens pour être de nouveau autorisés à voyager. A travers le monde, la communauté de couples binationaux s'est rassemblée autour du hashtag #LoveisNoTourism (L'amour, ça n'est pas du tourisme).

Une petite manifestation de ressortissants français réunis dans le collectif s'est déroulée devant le ministère des Affaires Etrangères, le 25 juillet dernier, à Paris.

