Lozère : une rave-party de 10.000 personnes fait polémique

C'est une compagnie dont ils se seraient volontiers passés. Dans la la nuit du samedi 8 au dimanche 9 août, plus de 10.000 fêtards ont envahi un terrain agricole situé en plein coeur du parc national des Cévènnes, en Lozère, à l'occasion d'une rave party non autorisée. Une présence qui a provoqué une vive colère parmi les agriculteurs.

Parmi eux figure André Baret, le maire de Hures-la-Parade dont dépend le hameau de Drigas, par ailleurs propriétaire du terrain. «C'est une désolation», a-t-il indiqué à franceinfo.

«Au-delà du fait que quelques jeunes veuillent se défoncer sur un territoire isolé, au-delà de ces dangers qui leur sont propres, c'est un territoire qui est sali», a déploré l'élu qui s'inquiète en outre des conséquences économiques pour les agriculteurs.

Pour lui, les fêtards, dont plusieurs milliers, entre 3.500 et 4.000 personnes se trouvaient toujours sur place ce dimanche à la mi-journée, «piétinent le boulot et le territoire de gens pour qui ça sert de gagne-pain. Ce sont des agriculteurs qui sont en difficulté par rapport à cette installation, ça veut dire beaucoup de dégradations», a-t-il fustigé.

Risque sanitaire et risque d'incendies

En plus du risque de propagation du coronavirus, les pouvoirs publics locaux s'inquiètaient également d'un fort risque d'incendie.

«On a des gens qui vont se servir dans les bois, couper des arbres, pour faire des feux. C'est vraiment très inquiétant. On est dans une période de sécheresse. C'est une poudrière», a encore estimé André Baret.

Le maire craint enfin des échauffourées entre les fêtards et les habitants du coin. C'est pourquoi il a demandé à la population de «rester à distance et ne pas intervenir», ainsi que de bien fermer les habitations et surtout les granges.

Une fête similaire avait été organisée dans la commune en 2001 et était loin de lui avoir laissé de bons souvenirs. «On se souvient de la précédente édition. On réalise qu’il y avait eu une recrudescence des cambriolages et notamment des vols de gasoil», a-t-il encore déploré.