Il fait un doigt d'honneur à un radar, son amende est multipliée par 75

Flashé par un radar automatique en avril dernier, un automobiliste allemand a écopé d’une amende bien plus salée que prévu pour son excès de vitesse.

Le conducteur, au volant d’une BMW X5, a été contrôlé à 81 km/h sur une portion de route limitée à 70 km/h, à proximité de la ville de Kulmbach. Pour ce type d’infraction, l’homme aurait dû payer 20 euros d’amende.

1.500 euros d'amende au lieu de 20 euros

Mais celle-ci s’est finalement élevée à…1.500 euros, soit 75 fois plus. Et pour cause. L’individu âgé de 26 ans a été sanctionné pour avoir fait un doigt d’honneur à l’appareil, comme en témoigne la photo partagée par la police de Haute-Franconie sur Facebook.

En plus de cette majoration, l’homme a fait objet d’une suspension du permis de conduire, et ce, pour une durée d’un mois.