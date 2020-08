Le gagnant de l'Euromillions n'a plus que 3 jours pour se manifester

Les heures sont comptées et sans nouvelles de sa part, le million pourrait bien lui échapper. Un joueur qui a validé son ticket Euromillions en Charente-Maritime, le 22 mai dernier, et qui a remporté 1 million d'euros au tirage MyMillion, n'a plus que jusqu'à ce jeudi 20 août minuit pour retirer son gain.

Passé ce délai, il sera en effet trop tard et le chèque pourra s'envoler.

Pour éviter que cela n'arrive, l'heureux élu, dont le code gagnant est le ND 876 1904, doit, s'il se reconnaît à temps, appeler le service clients de la Française des Jeux (FDJ) au 09.69.36.60.60 qui le mettra ensuite en contact avec le service approprié, celui qui prend en charge les gagnants du loto.

D'après Sud Ouest, il s'agit du huitième gain MyMillion remporté en Charente-Maritime depuis le lancement du jeu le 1er février 2014.

MyMillion, une spécificité française

Pour rappel, MyMillion est le jackpot supplémentaire de l'Euromillions et, contrairement à la loterie européenne, MyMillion est un jeu propre à la France.

Toutes les combinaisons jouées en France se voient ainsi automatiquement attribuer un code MyMillion composé de deux lettres et sept chiffres.

Au total, ce sont environ 820 codes MyMillion gagnants qui ont été tirés au sort dans toute la France en six ans.