Les cyclistes et automobilistes sont-ils aussi concernés par le port du masque en extérieur à Paris ?

À partir de ce lundi, le masque est rendu obligatoire, pour une période d’un mois, dans certaines zones très fréquentées de la capitale. Piétons, cyclistes, automobilistes... qui est concerné ?

L’arrêté préfectoral n°2020-00635, rendant obligatoire le port du masque et définissant les rues et lieux où l’obligation s’applique ne prévoit pas d’exception pour les cyclistes ou automobilistes. Il est indiqué que le masque est obligatoire «pour les personnes de onze ans et plus», mais aussi que l’obligation «ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant cette dérogation».

Contactée, la préfecture de police de Paris est ferme : «l’obligation est valable pour tout le monde», y compris les cyclistes, les personnes roulant en moto ou en trottinette. Elle précise tout de même que les automobilistes roulant toutes fenêtres fermées peuvent se passer du masque, mais pas ceux roulant dans une décapotable ou avec les vitres ouvertes.

Sur Twitter, la ville de Paris rappelle aussi aux usagers que le port du masque concerne bien tout le monde :

Bonjour, oui. Seules les personnes en situation de handicap, avec un certificat médical, sont autorisées à ne pas porter de masque.





Bonne journée, l'équipe Paris j'écoute — Paris j'écoute (@Parisjecoute) August 10, 2020

Pour rappel, le non-respect du port du masque obligatoire peut être sanctionné d’une amende de 135 euros.