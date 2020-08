Un ovni dans le ciel d'Amiens ?

Des habitants d'Amiens, dans la Somme, assurent avoir vu un objet volant non identifié (ovni) dans la soirée du vendredi 7 août. Témoignant dans les colonnes du Courrier Picard, ils espèrent que leurs déclarations puissent maintenant pousser d'autres témoins à se manifester.

Des extraterrestres étaient-ils en visite dans le ciel de Picardie ? Pour Olivier, employé dans un magasin du centre-ville d'Amiens, la question reste en suspens. Toujours est-il que depuis l'étrange apparition, l'homme ne cesse de se poser des questions.

«Il était 19 h 40 environ, l’objet semblait venir de la gare direction cirque Jules-Verne, au-dessus de la voie ferrée, à hauteur moyenne. Au départ j’ai été interpellé et l’objet se rapprochait à vitesse constante…», a-t-il témoigné auprès du Courrier Picard.

«C'était hallucinant»

«J’ai été totalement subjugué quand il s’est rapproché et qu’il a allumé des lumières. Peut-être des reflets du soleil sur un ballon-sonde ? Je reste perplexe, c’était hallucinant», continue-t-il de s'interroger.

Olivier n'est d'ailleurs pas la seule personne à avoir vu quelque-chose d'étrange dans le ciel d'Amiens vendredi soir.

«Une dame et ces enfants étaient là. Elle m’a montré sa vidéo, qui n’est pas top mais on voit l’objet partir, ce qu’on n’a pas vu sur place ! Elle ne comprenait pas non plus», a-t-il encore indiqué au quotidien régional.

En attendant de savoir si d'autres personnes vont se manifester, l'Amiénois émet plusieurs hypothèses même s'il doute que ce qu'il a vu ressemble à un drone. Il n'exclut toutefois pas que l'ovni puisse être un «tactical robotics cormorant», une espèce de voiture volante sans pilote construite par l'entreprise Tactical Robotics.

Avec des différences toutefois, insiste-t-il, l'appareil n'ayant, selon lui, ni roues, ni hélices. «Il ne faisait pas de bruit et a allumé ses lumières en s’approchant de nous», a-t-il précisé.

Ce lundi, la gendarmerie de la Somme n'avait pas réagi.