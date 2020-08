Canicule : 15 départements toujours en alerte rouge

L'épisode caniculaire n'est pas terminé en France. 15 départements sont toujours en vigilance rouge canicule, a indiqué Météo-France, ce mardi 11 août.

La vigilance rouge concerne notamment l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, l'Eure ainsi que la Seine-Maritime. 53 autres départements sont actuellement en vigilance orange.

Météo-France souligne que les «températures maximales fluctueront un peu en raison de la couverture nuageuse et du risque orageux, mais elles resteront globalement du même ordre que la veille, souvent comprises entre 34 et 37 degrés».

«Une baisse significative des températures est prévue par l'ouest du pays mercredi et jeudi. Vendredi, on ne parlera plus de canicule en France», ajoute l'organisme.