Coronavirus : 3 signes inquiétants de reprise de l'épidémie

Hausse du nombre de nouveaux cas, en particulier à Paris, fin de la baisse continue du nombre de patients en réanimation... Quelques signes inquiétants d'une résurgence du coronavirus se font jour en France, faisant craindre l'arrivée imminente d'une seconde vague.

A Paris, le taux d'incidence a dépassé le seuil d'alerte

Alors qu'il n'était que de 17,5 il y a encore quinze jours, le taux d'incidence du coronavirus, défini comme le nombre de patients testés positifs pour 100.000 personnes, atteint aujourd'hui 50,6 à Paris, selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, publié lundi 10 août. Ainsi, il a dépassé le seuil d'alerte, fixé à 50 pour 100.000 personnes, après avoir surpassé le seuil de vigilance (établi à 10) mi-juillet. Paris est le seul département métropolitain dans ce cas-là, et le deuxième en France après la Guyane (dont le taux d'incidence s'élève aujourd'hui à 128).

Le nombre de départements en vulnérabilité augmente

Il n'y a pas qu'à Paris que le virus semble resurgir. Ailleurs en France, la crainte est de mise dans de plus en plus de départements. Selon Santé publique France, «le nombre de départements classés en niveau de vulnérabilité modéré ou élevé pour le SARS-COV-2 (le nom du coronavirus, NDLR) est toujours en augmentation», à cause d'une intensification de la circulation du virus dans ces territoires. Ils sont désormais 15 en vulnérabilité modérée (dont Paris, les Bouches-du-Rhône ou le Nord), et 2 en vulnérabilité élevée (Mayotte et la Guyane), contre respectivement 11 et 1 le 6 août dernier.

Il n'y a plus de baisse continue du nombre de patients en réanimation

De début avril jusqu'au 29 juillet, le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation en France était en baisse continue, pour atteindre 380 personnes le 29 juillet. Mais depuis, il oscille entre hausse et baisse chaque jour. Par exemple, il a augmenté ce lundi, avec 396 malades en réanimation, soit 13 de plus que vendredi, selon les chiffres de la Direction générale de la santé (DGS). Les régions «Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Guyane regroupent 70 % des malades en réanimation», a également précisé l'organisme ministériel.