Vichy : Une femme enceinte agressée par 6 individus qui menacent «de la faire avorter»

Le quotidien régional La Montagne se fait l'écho d'un fait divers particulièrement alarmant ayant eu lieu dans la soirée du vendredi 7 août à Vichy. Dans cette commune, sous-préfecture de l'Allier, une femme enceinte a été violemment agressée, en pleine rue, par six individus très menaçants.

Selon les informations du journal, les faits se sont déroulés à la nuit tombée. Alors qu’elle était assise avec une amie sur un banc du parc des Sources, la future maman de 27 ans a vu s’approcher un groupe composé de six mineurs.

Une femme enceinte agressée à Vichy. «Les auteurs qui, après avoir insulté les policiers intervenant, leur ont craché aussi au nez, ont filmé l’intervention et diffusé des vidéos sur Internet en se faisant passer pour victimes de violences policières.» https://t.co/DBDUBDWOXe — Linda Kebbab (@LindaKebbab) August 11, 2020

Pour une raison toujours indéterminée, une violente dispute a éclaté entre les deux parties. Ce faisant, la femme enceinte a été frappée par l’un des membres du groupe de jeunes, qui l’a prise par les cheveux pour la traîner au sol.

Une autre jeune, mineure d'après La Montagne, aurait même menacé la femme «de la faire avorter».

Rapidement avertie, une équipe de la BAC s’est rendue sur place et a pu identifier les six mineurs mis en cause.

Ils se font passer pour des victimes de violences policières

Lors de leur intervention, des policiers ont eux aussi été ciblés par des coups.

Les agents ont également été copieusement insultés, lorsque certains jeunes leur ont craché dessus, en pleine épidémie de Coronavirus.

Parmi les mineurs, certains ont aussi filmé l’intervention et diffusé des vidéos sur Internet en se faisant passer pour victimes de violences policières, précise encore La Montagne.

A l'issue de cette intervention musclée, deux adolescents ont été placés en garde à vue. Déjà connus des services de police, ils ont été remis à leurs parents dès le lendemain samedi.

Quant à la femme enceinte, elle a été emmenée à l’hôpital pour passer des examens de contrôle. Pas d'autres informations sur son état n'ont filtré et l'enquête se poursuit.