Coronavirus : un cluster au centre de rétention du Mesnil-Amelot

Un nouveau foyer épidémique du Covid-19 se serait déclaré dans le Centre de Rétention Administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne.

Au moins quatre agents de la police aux frontières et deux retenus auraient été testés positifs au coronavirus en l’espace d’une semaine, selon les informations de l’association La Cimade, qui vient en aide aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Elle affirme avoir interrompu sa présence au centre et mis en place une permanence téléphonique pour continuer de soutenir les personnes détenues au CRA en attente de leur expulsion.

Au moins 2 personnes positives de + parmi les retenus du #CRA Mesnil-Amelot. D'autres résultats en attente. #cluster @Interieur_Gouv fermeture pour des raisons sanitaires indispensable #FermerLesCRA — La Cimade (@lacimade) August 12, 2020

L’association affirme également que les salariés de l’entreprise d’entretien du CRA ont exercé leur droit de retrait, craignant d’être contaminés. Les personnes enfermées auraient quant à elles été testées, et les résultats sont attendus pour décider de la fermeture ou non du CRA.

L’association La Cimade donne l’alerte : «en effet, les conditions d’enfermement ne permettent pas de respecter pleinement les gestes barrières et mettent en danger les personnes étrangères privées de liberté en rétention administrative», explique-t-elle dans un communiqué, et appelle donc à la fermeture de tous ces centres.

Depuis le début de la pandémie en France, le Défenseur des Droits a également demandé la fermeture de tous les CRA, jugeant le risque de propagation du Covid-19 élevé. Une demande que le Conseil d’État a rejeté au mois de mars. Les centres se sont cependant progressivement vidés, car de nombreux juges ont ordonnés la remise en liberté des retenus, mais les associations de défense des migrants bataillent toujours pour obtenir leur fermeture définitive.