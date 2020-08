Dieudonné banni de TikTok

Après Youtube, Facebook et Instagram c'est au tour de TikTok de bannir de son réseau le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala condamné à de multiples reprises pour ses propos haineux.

«Le compte de Dieudonné a été banni de la plateforme», a précisé une porte-parole de TikTok France ce mercredi 12 août. Les détails de ce banissement ne sont pas connus. Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, a salué sur Twitter ce bannissement et appelé le réseau à l'oiseau bleu à faire de même.

Je salue la décision de @tiktok_France de bannir Dieudonné de son réseau. @TwitterFrance @AHerblin : vous attendez quoi au juste ? @DILCRAH — Frédéric Potier (@FPotier_Dilcrah) August 10, 2020

Plusieurs autres plateformes en ligne ont déjà banni Dieudonné de leurs utilisateurs depuis le début de l'été, au nom de la lutte contre les contenus à caractère haineux.

YouTube (qui appartient à Google) a été le premier réseau social à bannir le polémiste fin juin en supprimant sa chaîne. Facebook et sa filiale Instagram ont également fait de même début août et l'ont banni à leur tour, lui reprochant d'avoir publié des «contenus se moquant des victimes de la Shoah» et utilisé des «termes déshumanisants à l'encontre des Juifs».

Habitué des tribunaux, Dieudonné a été plusieurs fois condamné par la justice pour ses propos haineux. Sa dernière condamnation date de novembre : il avait écopé de 9.000 euros d'amende, pour complicité d'injure à caractère antisémite, après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées «C'est mon choaaa». Il y a un mois, l'humoriste assurait vouloir jouer son nouveau spectacle dans un bus, le «Dieudobus», stationné dans le 15e arrondissement de Paris.