«L'un m'étranglait, l'autre me rouait de coups» : une violente agression antisémite à Paris

Un déchaînement de violence, un homme vraisemblablement visé parce que juif. Un jeune père de famille de 29 ans a été victime d'une violente agression antisémite à Paris le 6 août dernier, apprend-on ce mercredi de sources concordantes. Il a porté plainte.

Comme le relate le Parisien, qui a révélé l'information, l'agression s'est déroulée en pleine journée, dans le XIXe arrondissement de la capitale. Un quartier où vit une nombreuse communauté juive.

L'homme, prénommé David, était venu chez ses parents, rue Archereau, pour récupérer sa fille de 7 mois.

Deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années, «parfaits inconnus et plutôt bien habillés», selon son témoignage, se sont engouffrés à sa suite dans l'immeuble familial.

«Ils m'ont sauté à la gorge»

«Arrivés à l'étage de mes parents, ils m'ont sauté à la gorge alors que je sortais. J'ai essayé de crier. Je n'étais qu'à quelques mètres de la porte de leur appartement. Ils n'entendaient pas. Les portes sont épaisses», a expliqué David au Parisien.

La vie du jeune homme bascule alors dans l'horreur. «L'un m'étranglait tandis que l'autre me rouait de coups de poing. Puis ils ont ouvert la porte de l'escalier de secours et m'ont balancé. J'ai dévalé les marches. J'étais en bas, à terre. Ils sont revenus me rouer de coups et m'arracher ma montre au poignet et encore m'étrangler. Là, vous voyez la mort. Vous n'avez plus de force. Vous ne respirez plus. Vous voulez juste que ça se termine», a ajouté le jeune père de famille encore traumatisé.

David affirme en outre que les deux hommes l'ont traité de «sale fils de p…» de «sale race» et, surtout, de «sale juif», alourdissant le tout de menaces claires envers sa vie : «On va te crever, t'es un homme mort». Dans ce contexte, le jeune homme a porté plainte pour agression antisémite, lui qui dit de ne devoir sa survie qu'à la seule intervention de son père in extremis. «Mon père les a entendus courir dans les escaliers. Je pense que sans lui, ils me laissaient pour mort», a-t-il affirmé.

Les auteurs «mus par la haine du juif»

Pour le BNCVA (Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme), qui s'est chargé de déposer la plainte pour la victime, le caractère antisémite ne fait aucun doute et il est à présent urgent de retrouver les deux agresseurs. «Il faut tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs mus par la haine du juif», résume Sammy Ghozlan, président du BNCVA, alors que l'organisation s'est constituée partie civile.

Tout mon soutien à David et à sa famille, victime d’une violente et odieuse agression antisemite, ces actes et ces propos n’ont pas leur place à Paris https://t.co/fqZ94zCjTX — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 11, 2020

En attendant de savoir si le parquet de Paris va retenir la qualification antisémite, David a pu compter sur de nombreux soutiens, dont celui de la maire de la capitale, Anne Hidalgo, qui a dénoncé «une odieuse et violente agression antisémite».

De leur côté, les policiers continuent leur traque et espèrent pouvoir retrouver les deux auteurs filmés par les caméras de surveillance. L'enquête a été confiée à la Sureté territoriale (ST) de Paris.