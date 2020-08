Orages et canicule : 13 départements en alerte rouge, 60 en vigilance orange

L'épisode caniculaire se termine enfin en France. 13 départements sont toujours en vigilance rouge canicule, a indiqué Météo-France, ce mercredi 12 août.

La vigilance rouge concerne notamment l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, le Val-d'Oise, Paris, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. 60 autres départements sont actuellement en vigilance orange, dont 47 sont concernés par une alerte canicule, 5 pour canicule et orages et enfin 8 pour orages.

«Les orages présents le long de la façade Atlantique vont s'intensifier pour devenir violents à partir de la fin de matinée sur la région Ouest. Ils seront plus organisés et généralisés que sur les départements en vigilance jaune. De forts cumuls de pluie, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent sont attendus. Cette vague orageuse s'évacuera vers la Manche en début de nuit prochaine», souligne Météo-France.