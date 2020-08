Valérie Trierweiler remerciée de Paris Match après plus de 30 ans

La journaliste à Paris Match depuis 1989, Valérie Trierweiler, a été «remerciée» par le directeur général de la rédaction Hervé Gattegno, qui dirige le magazine depuis la rentrée dernière.

Selon une information du Parisien, d'autres départs sont également attendus prochainement car le directeur souhaite «renouveler les figures de la rédaction de l'hebdomadaire».

Au lendemain de l'annonce, la journaliste a tenu à réagir sur les réseaux sociaux pour faire part de son «état de choc» et de sa «sidération» face à cette nouvelle, apprise pendant ses congés. «J'ai appris en plein coeur de l'été et pendant mes congés de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans. Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération», a-t-elle écrit sur Twitter.

Au sein de Paris Match, l'auteur de «Merci pour ce moment» avait travaillé au sein du service politique, où elle suivait notamment le Parti socialiste. Une rubrique qu'elle a quittée quand elle est devenue première dame lors de l'arrivée à l'Élysée de François Hollande, dont elle était alors la compagne

Toutefois, elle avait gardé au sein du magazine une chronique littéraire. En parallèle, elle avait également présenté plusieurs émissions sur la chaîne Direct 8, entre 2005 et 2011.

Plus récemment, la journaliste âgée de 55 ans avait publié deux autres ouvrages, «Le secret d'Adèle» (2017) et «On se donne des nouvelles» (2019).