Vidéo : une femme armée neutralisée par des policiers à Nice

Une femme armée qui avait tiré des coups de feu à blanc près d’un poste de police a été arrêtée par les policiers municipaux, ce mercredi après-midi sur la place Saetone à Nice.

La vidéo de l’intervention a été postée sur Twitter par le maire de Nice Christian Estrosi et le député Eric Ciotti. Selon France Bleu, cette femme serait âgée d’une cinquantaine d’années et ne dispose pas de toutes ses facultés mentales. Elle était équipée d’un pistolet contenant des balles à blanc.

Grâce à leur sang froid, leur courage et leur expérience nos policiers municipaux ont réussi à neutraliser une femme armée et ont permis d’éviter une issue dramatique. Je suis fier des hommes et des femmes de notre @pmdenice. #Nice06 pic.twitter.com/gcm1ifyN2P

— Christian Estrosi (@cestrosi) August 12, 2020