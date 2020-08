Agression d'une infirmière dans un bus : les deux adolescents présentés à un juge

Les deux adolescents de 16 ans soupçonnés d'avoir frappé une infirmière qui leur avait demandé de mettre un masque mardi dans un bus à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ont été présentés jeudi à un juge des enfants après deux jours de garde à vue, apprend-t-on de l'AFP, selon les informations du parquet de Bobigny.

Le parquet a requis leur mise en examen pour violences aggravées et demandé leur placement en détention provisoire. L'un des deux a des antécédents judiciaires pour des faits d'extorsion et de violence.

Les deux adolescents, nés en 2004, ont été interpellés après cette agression, survenue en milieu d'après-midi. Selon la source policière, les deux garçons auraient frappé cette femme «à coups de poings, de pieds et de tête avant de la mettre au sol».

Présentant de «nombreuses plaies superficielles et contusions», la victime a refusé d'être prise en charge par les pompiers. L'ITT de la victime est 5 jours.

Et d'après une source proche du dossier, les deux suspects ignoraient la qualité d'infirmière de la victime. «La vocation d'un soignant ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital ou d'un cabinet. C'est précieux. C'est généreux. Cela nous protège tous. Honte et colère que cela puisse récolter en retour cette violence lâche et infâme. Soutien et affection pour cette infirmière», a twitté le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Ces dernières semaines, les agressions liées au non-respect du port obligatoire du masque se sont multipliées, notamment dans les transports.

Vendredi, trois hommes ont été mis en examen, dont deux pour violences aggravées, après l'agression à coups de bâton dans une laverie de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) d'un homme qui avait demandé à un autre client de respecter le port du masque. L'agression avait été filmée par des caméras de vidéosurveillance.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait réagi à cette agression en dénonçant des images «insupportables».