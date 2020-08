Tabac de contrebande : 600 cartouches et 76.000 euros saisis chez un vendeur à la sauvette de Marseille

Des policiers spécialisés dans la lutte contre la vente illégale de cigarettes ont opéré une importante saisie cette semaine dans la cité Phocéenne.

C'est un trafic très structuré et qui génère des profits considérables. La contrebande de cigarettes prospère à Marseille et notamment dans le quartier du marché au Puces avec plusieurs dizaines de revendeurs, dans le 15e arrondissement. Face à l'ampleur du phénomène, des policiers de la Division Nord se sont donc spécialisés dans la lutte contre ces transactions.

Avec une prise de taille, mercredi, dès 9 heures du matin, sur un homme pris en flagrant délit. Alors que la journée commence à peine, le suspect, âgé de 56 ans, a déjà sur lui et dans sa voiture 765 euros et 93 paquets de cigarettes. En perquisition à son domicile, les enquêteurs découvrent dans une boîte à chaussures et dans une sacoche pas moins de 75 liasses de 1.000 euros et... Une clef. Elle ouvre un box situé à environ un kilomètre de là, et qui n'est autre que son lieu de stockage. Ils y trouvent 500 cartouches de cigarettes.

Une cellule d'enquêteurs spécialisés a été créée

«La saisie totale se monte à 600 cartouches et 76 200 euros, c'est une opération importante», souligne à CNEWS une source proche du dossier. Ce marché noir est un fléau qui a nécessité la création d'une cellule d'enquêteurs spécialisés, notamment parce qu'il engendre d'autres faits de délinquance : la multiplication des vols à la tire et de violentes rixes à l'arme blanche.

Contrairement au suspect interpellé cette semaine, déjà connu des services de police pour des faits similaires, la grande majorité des revendeurs sur ce secteur de Marseille sont des jeunes précaires entre 16 et 25 ans, sans papiers, venus d'Algérie.

Le suspect, victime d'un malaise peu après son arrestation, est toujours hospitalisé et n'a donc pas encore été placé en garde à vue.