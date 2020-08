Une étudiante court 20 km dans Paris pour trouver une alternance

Désespérément à la recherche d’une alternance à Paris, une étudiante en droit du sport a trouvé un bon moyen de donner plus de visibilité à son profil et de montrer sa détermination.

Le 5 août dernier, elle a décidé de courir 20 kilomètres dans les rues de la capitale. Mais pas de n'importe quelle manière. Comme en témoigne son tracé GPS ci-dessous, Agathe Le Sommer a fait en sorte de dessiner le mot «alternance».

©Capture d'écran LinkedIn / Agathe Le Sommer

La jeune femme de 22 ans, qui rentre en Master 2 à l'Université de Lille, a envoyé plus de 150 candidatures, qui sont restées pour la grande majorité, sans réponse. Après trois mois de recherches dans le secteur juridique et sportif, elle a obtenu un seul entretien, a-t-elle expliqué dans une publication postée sur LinkedIn, qui comptabilise plus de 34.000 «j’aime».

Mais «hors de question de se laisser abattre quand on parle d’un avenir en construction depuis 5 ans.», a poursuivi l’étudiante, bien déterminée à trouver une alternance pour la rentrée de septembre. Sous 30 degrés, elle a enfilé ses baskets pour montrer à son futur employeur qu’elle peut «se surpasser et être force de proposition».

«Les entreprises sont soutenues par l’Etat et moi je peux vous apporter mon dynamisme, ma rigueur et mes acquis.», a-t-elle ajouté. Grâce à cette initiative, Agathe Le Sommer a reçu plusieurs centaines de commentaires encourageants, mais surtout, rapporte le Huffington Post, elle a décroché un entretien avec un avocat spécialisé dans le droit du sport.