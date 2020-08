Vidéo : positifs au coronavirus, Tibo Inshape et Juju Fitcats sensibilisent les jeunes

Le ton de leurs vidéos est en général plus léger mais les millions de vue récoltées par la dernière vidéo de Tibo Inshape et Juju Fitcats montrent qu'ils sont aussi écoutés lorsque le message est plus grave. Intitulée «On est positifs au Covid-19», le titre de la séquence est sans équivoque : le couple annonce sa maladie et en profite pour sensibiliser ses abonnés.

«On sait que c'est relou, lance Juju Fitcats. Vos amis, vos familles que vous n'avez pas vu depuis longtemps... Je sais que t'as envie de faire des câlins. Mais quand t'apprends que t'es positive, t'es dégoûtée d'avoir cédé au câlin».

Alors : «protégez-vous, portez le masque», insistent ceux que l'on a plus l'habitude d'entendre parler musculation et fitness.

Placés en quatorzaine, les deux jeunes gens âgés de 28 et 24 ans décrivent leurs maux, parmi lesquels une grande fatigue, des difficultés respiratoires, la perte du goût et de l'odorat. Conscients d'être particulièrement suivis par des gens de leur âge, voire plus jeunes, ils mettent en garde : «Tout le monde peut l'avoir, faut pas se sentir warrior, super-héros, invincible. Non les gars ! Même à 25 ans, on peut avoir des symptômes».

Un message qui pourrait s'avérer particulièrement bénéfique à l'heure ou les jeunes, souvent asymptomatiques et jugés peu vigilants, sont régulièrement pointés du doigt en ce qui concerne la propagation du coronavirus.

A l'heure actuelle, la vidéo a déjà été vue plus de 2,3 millions de fois. Sachant qu'à eux deux, Tibo Inshape et Juju Fitcats cumulent près de 9,8 millions d'abonnés sur Youtube. Ils sont donc capables d'atteindre un large et jeune auditoire, susceptible de se sentir plus concerné si le message est délivré par quelqu'un qui leur ressemble.