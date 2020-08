Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end du 15 et 16 août ?

Les week-end se suivent et se ressemblent. Selon les prévisions de Bison Futé, les routes de France devraient encore être très chargées les 15 et 16 août.

Mais contrairement aux week-ends précédents, les difficultés ne concerneront pas tous le territoire.

Vendredi 14 août

Aujourd'hui, la France est divisée en deux, la partie nord restant en vert, tandis que la partie sud est classée en orange, voire en rouge en ce qui concerne le pourtour méditerranée dans le sens des retours. Bison Futé préconise donc d'éviter les grands axes méridionaux (A10 à hauteur de Bordeaux, A7 entre Marseille et Lyon, A8 d’Aix-en-Provence vers l’Italie, A9 entre Orange et Narbonne, A61 entre Toulouse et Narbonne et tunnel du Mont-Blanc) en pleine journée.

Les automobilistes sont également invités à éviter l'Ile-de-France de la fin de la matinée jusqu'au soir.

Samedi 15 août

Le samedi sera la journée la plus chargée du week-end. Toute la France sera en orange, excepté le pourtour méditerranéen, en rouge dans le sens des retours, et plus largement le quart sud-ouest, dans le sens des départs.

En ce qui concerne les départs, justement, Bison Futé conseille de ne pas traverser l'Ile-de-France avant 8h, et d'éviter les autoroutes A10 entre Niort et Bordeaux de 9h à 17h, A7 entre Lyon et Orange de 7h à 17h et entre Salon-de-Provence et Marseille de 9h à 19h, et A9 entre Orange et Perpignan de 8h à 17h. L’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera également chargé, de 12h à 15h (attente supérieure à 30min).

Pour ce qui est des retours, les mêmes axes sont concernés tout au long de la journée, mais des précautions particulières doivent être prises par ceux qui reviennent en France par le tunnel du Mont-Blanc. Celui-ci sera en effet très encombré entre 14h et 21h, avec une attente «supérieure à 2h» entre 18h et 20h.

Dimanche 16 août

Le dernier jour du week-end, la situation reviendra progressivement à la normale. Dans le sens des départs, seul le Sud-est sera teinté d'orange, alors que le reste du pays sera vert. Attention donc sur l’autoroute A7 entre Lyon et Orange et entre Salon-de-Provence et Marseille, ainsi que sur l'A9 entre Orange et Narbonne.

Dans le sens des retours, en revanche, tout le pays sera orange et du rouge persistera dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les grands axes de la région seront donc à éviter en journée, de mêmes que ceux reliant Toulouse à Bordeaux ou encore Narbonne à Toulouse.

