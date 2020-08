Téléchargez la nouvelle carte du port du masque obligatoire à Paris

Le port du masque est désormais obligatoire en extérieur, dans certains endroits de la capitale, notamment les zones les plus fréquentées, le centre, l'est et le nord de la ville. Les secteurs où il est obligatoire ont été étendus.

Sur les Champs-Élysées, au canal Saint-Martin, autour du bassin de la Villette, mais aussi le long des quais de Seine, il faudra porter cette protection sous peine de se voir infliger une amende. Les lieux très touristiques, comme la butte Montmartre, la place du Tertre ou la rue Mouffetard sont aussi concernés.