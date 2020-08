DIRECT - Coronavirus : la situation se dégrade en France, le port du masque en extérieur renforcé notamment à Paris

La peur d'une deuxième vague de coronavirus inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan faisait état jeudi de 30.388 morts. Le gouvernement a donc annoncé un renforcement des mesures sanitaires et il s'interroge aujourd'hui sur la généralisation du port du masque en entreprise. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 750.000 morts.

Ce qu'il faut retenir :

> Londres a imposé à ce samedi une quarantaine de quatorze jours aux voyageurs revenant de France.

> Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits à Paris si les gestes barrières ne sont pas garantis.

> le pèlerinage chrétien du 15 août à Lourdes rassemblera un maximum de 10.000 personnes samedi, avec port du masque obligatoire, contre 20 à 25.000 habituellement

08h06 : L'Équateur prolonge l'état d'urgence

L'Equateur, qui approche des 100.000 cas de contamination au Covid-19, a prolongé vendredi l'état d'urgence, en vigueur depuis mars, jusqu'au 13 septembre.

L'Equateur, qui est l'un des pays les plus affectés par l'épidémie de coronavirus en Amérique latine, compte plus de 6.000 morts du Covid-19 pour une population de 17,5 millions d'habitants, les principaux foyers de contagion étant Quito et Guayaquil, la grande ville côtière.

Le confinement a été assoupli depuis mi-mai, mais l'interdiction de réunir de grandes assemblées ou de la vente d'alcool le week-end restent en place dans la plupart des provinces.

L'état d'urgence a permis au pouvoir exécutif de maintenir un certain nombre de restrictions, dont un couvre-feu et la mobilisation des forces armées, ainsi que la suspension de certaines libertés comme celle de se réunir.

07h02 : le port du masque renforcé à Paris

Face à une situation qui se dégrade en France avec 2.846 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, selon la direction générale de la Santé, l'obligation de porter le masque est renforcée dans de nombreuses villes, et particulièrement à Paris.

Le taux de positivité continue d'augmenter, avec désormais 2,4% des personnes testées qui se révèlent contaminées, affirme la Direction générale de la Santé dans son communiqué quotidien. 609.527 tests ont été réalisés sur les 7 derniers jours.

Au cours des dernières 24 heures, 18 malades sont décédés, portant à 30.406 le nombre de morts depuis le début de l'épidémie. Mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue de baisser, avec 367 malades, soit 7 de moins en 24 heures.

Vendredi soir la préfecture de Paris a annoncé que le port obligatoire du masque dans la capitale serait étendu à partir de samedi matin 08H00 à de nombreuses zones, dont une partie des Champs-Elysées, le quartier du Louvre et celui des Batignolles