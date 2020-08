Hérault : grave accident de la route, 10 blessés dont 6 enfants

Une terrible collision frontale s’est produite ce samedi matin à Pézenas dans l’Hérault. On dénombre 10 blessés. Trois personnes sont très grièvement touchées.

L’accident s’est produit vers 8 heures au niveau de la route départementale 13, comme le rapporte Midi Libre. Si on ne connaît pour l’instant pas les causes du choc, de très importants moyens ont été dépêchés.

Deux personnes incarcérées dans leur voiture

Pas moins de deux hélicoptères, une dizaine d’ambulances et une quarantaine de pompiers sont allés porter assistance aux victimes, parmi lesquelles on compte six enfants.

Parmi les trois personnes les plus touchées, deux sont restées coincées dans leur véhicule, prouvant la gravité du choc frontal entre les deux voitures accidentées. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de Pézenas.