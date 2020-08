Hérault : un homme blesse six policiers après un cambriolage raté

Appelés par un commerçant, les policiers de Béziers ont eu beaucoup plus de mal que prévu à maîtriser le cambrioleur, malgré leur nombre important.

L’incident s’est produit peu après huit heures ce samedi, comme le rapporte Midi Libre. Un buraliste biterrois, situé place Pierre-Sémard, a été victime d’une tentative de cambriolage. Le malfaiteur s’apprêtait à voler le tiroir-caisse et des cigarettes. Mais c’est alors que les policiers héraultais ont débarqué.

L’assaillant s’enfuit alors en courant, immédiatement poursuivi par les forces de l’ordre. S’il a vite été rattrapé, c’est lors de son arrestation que les choses se sont compliquées.

Apologie du terrorisme

Apparemment alcoolisé et sous l’emprise de la drogue, les policiers, bien que nombreux, ont eu beaucoup de mal à l’interpeller.

Si on ne connaît pas les conditions dans lesquelles le cambrioleur a tenté de se défaire des forces de l’ordre, il a quand même réussi à en blesser six. Deux ont même dû être conduits à l’hôpital et sont arrêtés pendant quinze jours.

L’homme arrêté a continué de provoquer les policiers en garde à vue, en les insultant et les menaçant. Il aurait même fait l’apologie du terrorisme. Au moins huit plaintes ont été déposées contre lui.