Bretagne : plusieurs dégâts matériels à déplorer après les orages dans la nuit de samedi à dimanche

Des orages, accompagnés de fortes pluies et de vents violents, se sont abattus sur la Bretagne dans la nuit de samedi à dimanche.

Des dégâts matériels sont à déplorer dans le Finistère et le Morbihan, où il est tombé l’équivalent de deux à trois semaines de pluies en 2 à 3 heures seulement.

des campings évacués et des maisons foudroyées

Plusieurs campings ont notamment dû être évacués dont celui de Hoëdic, Houat et Plouharnel, a indiqué auprès de France Bleu Breizh Izel le sous-préfet de Lorient, Pierre Clavreuil, précisant que les intempéries n’ont fait aucun blessé, «mais que des campeurs ont dû être relogés dans des structures communales».

Impressionnant arcus observé à l'arrivée de l'orage ce samedi soir depuis Guidel-Plage dans le sud de la Bretagne. (https://t.co/8qpPRpJ7Uk) pic.twitter.com/VPWsGEvMw9 — Météo Express (@MeteoExpress) August 15, 2020

La foudre a également frappé à «Belz et sur une habitation à Le Bono, il y aura un relogement à envisager, au moins à titre provisoire», a ajouté le sous-préfet. Au total, les pompiers ont dû procéder à une cinquantaine d’interventions dans le département breton, notamment sur les îles d'Houat et Hoedic, et la presqu’île de Quiberon.

160 interventions dans le Finistère

Dans le Finistère, qui était classé en vigilance jaune orages et pluie-inondation par Météo-France, plus de 160 interventions ont eu lieu entre samedi soir et dimanche matin. Selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) du département, elles étaient principalement liées à des inondations, des arbres tombés sur la chaussée, ou des toitures endommagées.

#Météo #Bretagne #Orages #Finistère Au passage de la ligne orageuse qui remonte de Gascogne, le vent s'est levé brutalement sur l'Archipel des Glénans.



Sam Aisdel pic.twitter.com/YOxVZPl38O — Stéven Tual (@StevenTual_off) August 15, 2020

«C’était l’apocalypse», a témoigné auprès de la radio locale une habitante de Landudal, une commune située près de Quimper. «On a vu arriver de gros nuages noirs très rapidement, avec beaucoup de vent.», a-t-elle ajouté, précisant que ça fait sept ans qu’elle habite en Bretagne et qu’elle n’a jamais vu ça.

une clinique psychiatrique évacuée

Les patients d'une clinique psychiatrique de Bohars, près de Brest, ont également dû être évacués dans la nuit de samedi à dimanche à la suite d'une rupture de canalisations provoquée par les orages, a indiqué dans un communiqué le centre hospitalier de Brest.

«Suite à une rupture de canalisation intervenue à la clinique de l’Iroise vers 23H00 ce samedi, le constat a été fait de l’impossibilité de poursuivre l'activité. Sur les 47 patients présents, 11 ont pu retourner à leur domicile», est-il écrit. Les malades qui n'ont pas pu rentrer chez eux ont été transférés vers d’autres structures de soin. Le communiqué précise que les opérations de transfert ont été finalisées aux alentours de 5H15 ce dimanche matin.