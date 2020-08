DIRECT - Coronavirus : plus de 3.000 nouveaux cas en France en 24 heures, une progression inédite depuis mai

En pleine épidémie de coronavirus, la possibilité d'une deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan faisait état jeudi de 30.409 morts. Le gouvernement a donc annoncé un renforcement des mesures sanitaires et s'interroge aujourd'hui sur la généralisation du port du masque en entreprise. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 750.000 morts.

> Londres a imposé à ce samedi une quarantaine de quatorze jours aux voyageurs revenant de France.

> Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits à Paris si les gestes barrières ne sont pas garantis.

> le pèlerinage chrétien du 15 août à Lourdes a rassemblé moins de 10.000 personnes samedi, avec port du masque obligatoire, contre 20 à 25.000 habituellement.

07H22 : ils veulent tester le vaccin

Heather Lieberman espère développer une immunité. Sandra Rodriguez, elle, veut faire avancer la recherche. Les deux femmes se sont portées volontaires pour des essais cliniques de vaccins expérimentaux anti-Covid en Floride, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis.

«Je veux aider et contribuer à écrire l'histoire», confie Sandra Rodriguez, enseignante de 63 ans, dans une clinique près de Miami où une infirmière se prépare à lui faire une piqûre. «Je veux faire le bien et je sais que c'est le cas. Je n'ai donc aucune hésitation», insiste-t-elle.

La troisième et dernière phase des essais cliniques nécessite des milliers de participants afin de vérifier l'efficacité et la sûreté des vaccins expérimentaux.

Durement touchée par la pandémie, avec plus d'un demi-million de cas recensés et près de 9.000 décès, la Floride ne manque pas de volontaires.

07H15 : des chiffres à la hausse en france



Plus de 3.300 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en France dans les dernières 24 heures, une progression inédite depuis mai, selon des chiffres de Santé Publique France mis en ligne samedi soir. Selon ces chiffres, 3.310 nouveaux diagnostics positifs ont été enregistrés, ainsi que 17 nouveaux foyers de cas groupés («clusters»). Le taux de positivité sur une semaine continue d'augmenter, à 2,6%.

Le nombre de patients Covid-19 en réanimation, à peu près stable depuis fin juillet, a légèrement augmenté, à 376 (+9 par rapport aux chiffres publiés vendredi par la Direction générale de la Santé, qui communique en général le bilan quotidien). La France compte désormais 30.409 personnes décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont 19.904 en établissements hospitaliers, selon Santé Publique France.