Morbihan : le kidnapping était en fait un enterrement de vie de garçon

Appelée pour un enlèvement, la gendarmerie est intervenue en urgence, ce vendredi 14 août, sur une aire d’autoroute morbihannaise, avant de se rendre compte qu’il s’agissait en réalité d’un enterrement de vie de garçon.

Il faut dire que la scène semblait aussi inquiétante que réaliste. Les témoins ont filmé quatre hommes à bord d'une Audi noire, dont un était en caleçon, les mains attachées dans le dos avec une cagoule sur la tête, rapporte Le Télégramme.

Prévenue aux alentours de 11 heures, la gendarmerie a été dépêchée sur l’air de repos de Marzan, sur la RN 165. Mais une fois sur place, la berline était déjà partie. Après avoir visionné la vidéo du supposé rapt, les militaires ont déployé un gros dispositif de recherche intégrant les brigades limitrophes.

Trente minutes plus tard, la voiture a été localisée et interceptée par les forces de l’ordre à proximité de la commune de Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. C’est alors qu’ils découvrent que la victime est en réalité un futur marié, et que ses amis ont simplement organisé un faux enlèvement pour son enterrement de vie de garçon.

Les gendarmes ont laissé repartir les quatre jeunes, qui se rendaient à La Rochelle, en demandant simplement au futur marié d'enlever sa cagoule.