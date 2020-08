Nouvelles fortes chaleurs en milieu de semaine dans le sud de la France

Cela ne devrait pas durer mais les températures pourraient grimper jeudi et vendredi notamment.

Après la pluie, le beau temps. Alors que le début de semaine devrait être marqué par les averses et les orages sur une bonne partie du pays, il pourrait faire jusqu'à 38°C jeudi et vendredi selon La Chaîne météo dans une zone située au sud d'une ligne entre le bassin aquitain et les Alpes.

Ailleurs en France, il fera entre 28°C et 32°C, voire beaucoup moins près de la Manche. Vendredi, à ces fortes chaleurs pourraient s'ajouter des orages sur les deux tiers du pays.

En raison de la durée restreinte de ces températures élevées, on ne peut pas parler de canicule. Le scénario du week-en prochain n'est pas encore fiable mais à ces fortes chaleurs pourraient succéder la pluie et les orages.