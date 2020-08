Rave party à Toul : les 500 participants invités à se faire dépister

Plus de 500 personnes ont participé ce dimanche à une rave party près de Toul (Meurthe-et-Moselle). L’Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est appelle les participants à se faire dépister et à porter un masque en permanence pendant 14 jours, pour limiter la propagation du Covid-19.

L’ARS les invite également à limiter les contacts avec les personnes à risque de leur entourage. Elle souligne le fait que le virus atteint aujourd’hui principalement des personnes jeunes, entre 15 et 44 ans, et les gestes barrières n’y ont pas été respectés. «Il y a donc un grand risque que le virus ait circulé très activement entre les personnes au cours de ce rassemblement, et que vous deveniez porteur(euse) du virus sans le savoir», prévient l’ARS dans un message adressé aux participants de la fête.

[Communiqué de presse] Fin du rassemblement de type "rave party" à Toul pic.twitter.com/SB4Odc01Cd — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) August 16, 2020

Dimanche, plus de cent policiers ont été mobilisés pour disperser la foule dans le bois du Tillot à Toul. «En liaison avec le procureur de la République de Nancy, ils ont procédé à la saisie du matériel de sonorisation», mais également à plusieurs contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants, a indiqué la préfecture de Meurthe-et-Moselle dans un communiqué. Le préfet avait par ailleurs pris un arrêté le 14 août dernier interdisant le transport du matériel de sonorisation.

Dès le 15 août, le département a également pris la décision d’imposer le port du masque en extérieur pour tous les rassemblements de plus de dix personnes, ainsi que dans les marchés non-couverts, les brocantes, vide-greniers et fêtes foraines.