Une bactérie menace les animaux sauvages d'Île-de-France

Oies, canards, cygnes, poissons... Plusieurs animaux sauvages ont été retrouvés morts en Île-de-France ces dernières semaines. Ils auraient succombé à une bactérie se développant dans la vase.

A Enghien-les-Bains (Val d’Oise), des milliers de poissons sont remontés à la surface du lac de la ville la semaine dernière. Des cadavres de volatiles (oies, mouettes, canards...) ont également été retrouvés au bord de l'eau.

victimes de botulisme

Même constat dans le bois de Boulogne (Paris 16e), où plusieurs cygnes sont morts depuis le mois de juillet. Au total, 90% de la population de cygnes a disparu cet été, rapporte RTL.

«On voyait des cygnes morts et les parents qui essayaient de ranimer les autres avec leur bec», a raconté à nos confrères Amandine Sanvisens, présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis (PAZ).

Selon cette dernière, cette hécatombe serait due au botulisme, une maladie provoquée par une toxine produite par les bactéries Clostridium botulinum, qui se développent dans le sol en raison des fortes chaleurs et du manque d’oxygénation de l’eau, et qui peut être ingérée par les animaux aquatiques.

un manque d'entretien des lacs

L’empoisonnement entraîne une paralysie des muscles – certains oiseaux ne parviennent plus à maintenir la tête hors de l’eau et se noient – et des voies respiratoires, provoquant une mort par asphyxie. Pour la présidente de l’association, sa présence s’explique par le manque d’entretien des lacs.

«Il faut les vider car ce sont des lacs artificiels. Ils n'ont pas été nettoyés depuis 1941, comme le lac supérieur du bois de Boulogne, où il y a plus d'un mètre de vase, a-t-elle dénoncé. (...) On demande vraiment à la mairie de Paris de vider le lac et de le curer pour que cela ne se renouvelle pas dans les années à venir».

De son côté, la mairie de Paris a affirmé que des autopsies étaient en cours afin de déterminer la cause exacte de la mort des volatiles et des poissons.