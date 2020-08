Coronavirus : un syndicat d'enseignants demande le report de la rentrée scolaire

Deux semaines. Voilà ce qui sépare les enseignants de la redoutée rentrée scolaire 2020. Une poignée de jours qui, selon le SNUipp-FSU, principal syndicat de l'enseignement du premier degré, ne sera pas suffisante pour être prêt. Il pointe notamment l'incohérence du protocole sanitaire, annoncé allégé dans les écoles alors que, partout ailleurs, le port du masque se généralise.

Au micro d'Europe 1, ce mardi 18 août, Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, a ainsi demandé le report pur et simple de la rentrée.

«Dans l'idéal, il nous faudrait la semaine du 31 [août] pour pouvoir préparer un retour serein la semaine suivante», détaille-t-elle. Quelques jours de pré-rentrée qui permettraient aux enseignants de préparer cette reprise «sous Covid».

Elle estime également qu'un nouvel avis du Conseil scientifique en matière de mesures sanitaires à l'école est souhaitable. Le dernier protocole, adopté en juillet par le gouvernement, allège drastiquement les règles de distanciation physique et de port du masque, notamment en maternelle.

Alors que, depuis, le masque a été imposé dans les espaces publics clos, dans certaines rues fréquentées et même dans les entreprises, à partir du 1er septembre. Justement le jour de la rentrée.

«Il faut qu'on discute des conditions dans lesquelles certaines écoles vont devoir reprendre car il y a des endroits où le virus circule plus facilement et où il faudra prendre des mesures un peu plus strictes», s'inquiète Guislaine David.

Pour l'heure, la secrétaire générale déplore un manque d'informations qui laisse parents et enseignants dans le flou. A deux semaines de l'échéance.