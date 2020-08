Airbnb : nouvelles règles contre les fêtes illégales, une jeune de 22 ans empêchée de réserver

Quand les (mauvais) comportements des uns punissent les autres. Une jeune fille de 22 ans s’est vu refuser une demande de location Airbnb à Paris, ne remplissant pas les nouvelles conditions mises en place par la plateforme pour éviter les fêtes illégales.

En effet, afin d’empêcher (ou du moins, limiter) que des locataires profitent de se trouver dans un logement qui ne leur appartient pas pour organiser des soirées, en dégradant les lieux et en gênant le voisinage, Airbnb a mis en place plusieurs nouvelles règles, depuis le 14 août.

Ainsi, il n’est plus possible de louer un logement entier pour quelqu’un de moins de 25 ans n’ayant pas au moins trois avis positifs. Un cas dans lequel s’est retrouvée Aya, une jeune fille de 22 ans, empêchée de réserver un appartement à Paris. Elle s’est indignée sur franceinfo : «je comprends, si par exemple c’est basé sur des commentaires négatifs, mais sur une limite d’âge, ça n’a aucun sens. On peut être responsable avant 25 ans et ne pas l’être à 30 ou 40 ans. C’est juste révoltant».

Si son argumentation a du sens, la plateforme répond que cette limite d’âge se retrouve régulièrement dans le secteur de la location (logement ou véhicule). Testé aux Etats-Unis et au Canada, le nouveau dispositif a même été concluant, rappelle-t-elle.

Pas discriminatoire, pour le Défenseur des droits

Défendant plusieurs personnes ayant porté plainte en raison de fête sans autorisation dans des logements loués, l’avocat Romain Rossi-Landi, spécialiste du droit immobilier estime cependant dans les colonnes du Figaro que «le risque de discrimination existe» avec ce changement de conditions générales.

Une hypothèse balayée par le Défenseur des droits, qui indique au journal que «mettre en place de telles restrictions n’est pas en soi, discriminatoire». Toujours est-il que la jeune Aya, et les personnes dans son cas, peuvent saisir cette autorité ou se rapprocher d’une association si elles estiment la pratique illégale.