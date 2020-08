Ces 3 signes qui montrent que votre maison est fragilisée par la sécheresse

Plus de 75 départements sont actuellement concernés par des mesures de restriction de l'usage de l'eau en raison de la sécheresse. Si elle affecte principalement le secteur agricole et la biodiversité, elle peut également causer plusieurs dégâts dans votre habitation. Voici 3 signes qui montrent que votre maison est fragilisée par le manque d’eau et la chaleur.

des murs fissurés

En période de sécheresse, les sols argileux sur lesquels sont basées les bâtisses sont susceptibles de bouger. Quand il pleut, les sols gonflent, puis se rétractent avec les fortes chaleurs. Ce phénomène de retrait-gonflement peut fragiliser la structure et engendrer des fissures pouvant atteindre plusieurs centimètres d’ouverture sur vos murs et vos crépis. L’assèchement du sol peut également provoquer un affaissement de dallage, qui se caractérise par des vides sous plinthes.

des portes difficiles à fermer

La fragilisation d’une maison due à la sécheresse peut d'autre part se manifester par la distorsion de tous les éléments liés à la structure, comme notamment les portes et les fenêtres. Avec le mouvement des sols mais aussi l'humidité, susceptible d’engendrer un gonflement des menuiseries, elles peuvent se décaler et devenir plus difficile à fermer et à ouvrir.

des canalisations endommagées

Enfin, il faut également être attentif aux canalisations enterrées, qui peuvent elles aussi être concernées par les mouvements de terrain. Les raccordements peuvent se détériorer, voire se rompre, ce qui peut provoquer des fuites d’eau, des bouchons dans les canalisations, ou encore une mauvaise évacuation des eaux usées.