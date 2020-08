Grenelle des violences conjugales : «un échec de Marlène Schiappa», selon Julie Gayet

Julie Gayet a vivement critiqué la gestion de la lutte contre les féminicides, et s’en prend également au gouvernement d’Emmanuel Macron.

La compagne de l’ancien président de la République François Hollande était interrogée mercredi sur Europe 1 sur la hausse du nombre de féminicides en 2019. Les chiffres rendus publics font état de 146 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2019, une hausse de 21% sur un an.

Mais c’est directement à la gestion de ce dossier, et donc à la ministre nouvellement nommée à la Citoyenneté, que l’actrice s’en est prise.

Sur #Europe1, @IamJulieGayet fait part de "sa déception terrible" après le grenelle sur les violences conjugales #Feminicides





"Il n'y a rien qui a été débloqué ou très peu (...) C'est un échec de Marlène Schiappa. On veut de l'action et des moyens" pic.twitter.com/5u8VTz0EBy — Europe 1 (@Europe1) August 19, 2020

Le bilan du président dénoncé

«C'est un échec de Marlène Schiappa, c'est clair et on attend maintenant une réaction à ces chiffres, car c'est très violent. Aujourd'hui, on veut de l'action, et des moyens», lance-t-elle.

Pour Julie Gayet, le Grenelle des violences conjugales, organisé en septembre dernier, est «une déception terrible», car pour elle «presque rien n'a été débloqué».

Indirectement, c’est à Emmanuel Macron qu’elle s’en prend. Car l’actuel président a toujours fait savoir que l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes était une des priorités de son quinquennat.