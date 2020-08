Le corps d'un migrant de 16 ans découvert sur une plage de Sangatte

Le corps sans vie d'un homme, présenté comme celui d'un jeune réfugié soudanais de 16 ans, a été retrouvé sur une plage de Sangatte, dans le Pas-de-Calais, aux premières heures de la matinée du mercredi 19 août C'est l'un de ses compatriotes, lui aussi migrant et sauvé en mer, qui a prévenu les autorités.

Les policiers avaient en effet découvert le corps de la victime après le sauvetage en mer d'un autre exilé, un jeune Soudanais de 16 ans lui aussi et qui avait fait naufrage d'une embarcation pneumatique.

C'est ce dernier qui a déclaré son compagnon de voyage disparu avant que les agents ne découvrent une dépouille aux alentours de 7 heures du matin, et qui, selon toute vraisemblance, est bien celle de son compagnon d'infortune.

«Il faudra déterminer s'il s'agissait d'un migrant, mais d'après les premiers éléments on pense que oui», a indiqué Philippe Sabatier, le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, confirmant une information de La Voix du nord.

Le magistrat a établi un «lien entre cette découverte et le sauvetage» du jeune migrant, «qui a été secouru en mer au cours de la nuit après le naufrage de sa petite embarcation».

Le jeune homme «a indiqué qu'il avait tenté la traversée de la Manche en compagnie d'une autre personne, donc il est fort probable que cette personne portée disparue corresponde au corps retrouvé», a précisé Philippe Sabatier.

Alors qu'une enquête en «recherches des causes de la mort» a été ouverte, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté a pris la parole sur les réseaux sociaux.

«Ce drame insupportable nous mobilise encore plus avec Gérald Darmanin (le ministre de l'Intérieur, NDLR) contre les passeurs qui profitent de la détresse d'êtres humains», a-t-elle notamment écrit sur Twitter.

Citant le message de Marlene Schiappa, la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, a quant à elle déploré la «perte douloureuse et tragique d'une jeune vie», qui «rappelle brutalement l'existence des odieux gangs criminels et passeurs de clandestins qui exploitent les personnes vulnérables. En travaillant ensemble, nous sommes déterminés à les arrêter», a-t-elle affirmé.

This is an upsetting and tragic loss of a young life.





This horrendous incident serves as a brutal reminder of the abhorrent criminal gangs and people smugglers who exploit vulnerable people.





Working together we are determined to stop them. https://t.co/ARZovx8RUf

— Priti Patel (@pritipatel) August 19, 2020