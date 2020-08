Le youtubeur ExperimentBoy accusé de corruption de mineurs

Parmi les 1,15 million de personnes qui le suivent sur Youtube, au moins une dizaine accuse ExperimentBoy d'avoir profité de sa notoriété pour obtenir des messages, photos et vidéos à caractère sexuel. Certains des plaignants étaient très jeunes au moment des faits.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour corruption de mineurs; «enregistrement, diffusion ou détention d'images pornographiques de mineurs» et «propositions sexuelles à des mineures de 15 ans par communication électronique», le 22 juin dernier.

« Il faut que ça cesse » : enquête sur ExperimentBoy, Youtubeur accusé de corruption de mineurs https://t.co/DPOyM3ufTJ pic.twitter.com/4SgJWBe4ik — Numerama (@Numerama) August 19, 2020

Agé de 26 ans, le vidéaste s'est fait connaître en 2012, grâce à ses expériences scientifiques inspirées du programme télévisé anglo-saxon «MythBusters». Sa dernière publication date de fin juillet et a été vue plus de 800.000 fois.

Deux plaintes ont été déposées à son encontre et un dossier de signalement collectif a été envoyé au procureur de Lyon. Les faits qui sont reprochés à ExperimentBoy auraient eu lieu entre 2013 et 2019.

Selon Numerama, le youtubeur aurait notamment envoyé des photos de son sexe à certains de ses abonnés, leur demandant de faire de même en retour. Des témoignages font également état de propositions de masturbation simultanée via Skype. Cinq des victimes présumées étaient âgées de moins de 15 ans à l'époque.

Je serai bref : les auteurs de la tentative de déstabilisation seront traduits très prochainement devant les juridictions compétentes. Je communiquerais ultérieurement la date d’audience et la juridiction concernée. Je laisse mes avocats faire leur travail et continue mes projets — Baptiste (@Experimentboy) June 15, 2020

Le site d'actualité numérique affirme avoir eu accès aux messages échangés entre ExperimentBoy et un jeune homme nommé Quentin, âgé de 13 ans au moment de sa «rencontre» avec le youtubeur. Il y est question d'«ébats sexuels virtuels» qui auraient duré pendant neuf mois.

«Je pouvais faire ce qu'il voulait. Il me demandait de faire des choses, me montrait ce qu'il faisait. Il me conseillait d'acheter certains objets sexuels», relate le plaignant qui se décrit comme un «esclave sexuel à distance».

D'après les témoignages rassemblés par Numerama, ExperimentBoy aurait même invité certaines de ses victimes présumées à lui rendre visite dans le Var, où il vivait à l'époque avec sa mère. L'un des adolescents interrogés affirme avoir accepté et raconte une «pression sexuelle» constante et des avances «tous les soirs».

Le youtubeur a nié tous les faits qui lui sont reprochés. En juin, lorsque les accusations ont commencé à se multiplier sur Twitter, ExperimentBoy a vivement réagi, dénonçant une «tentative de déstabilisation».