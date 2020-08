Nouvelle vidéo choc de L214 sur les conditions d’élevage des canards

Des images choquantes. Une nouvelle enquête menée par l’association de défense des animaux L214 dénonce les conditions d’un élevage de canards dans les Pyrénées atlantiques.

Bâtiment insalubre, cages délabrées, couches d’excréments au sol… Grâce à un lanceur d’alerte, l’association a repéré cet élevage destiné à la production de foie gras, et dénonce des conditions de vie «révoltantes et répugnantes».

«On peut voir des canards en vie, certains en souffrance extrême, au milieu de nombreux canards morts en état de putréfaction, parfois même à l’état de squelettes», relate l’association. Un «flot d’excréments» des canards déborde du bâtiment et se déverse dans un cours d’eau à proximité, classé Natura 2000. Des rats et des asticots ont aussi été aperçus dans le bâtiment à l’odeur «insoutenable»

«En 15 ans d’enquêtes de terrain, jamais je n’avais vu une situation pareille !» s’affole Sébastien Arsac, porte-parole de L214 dans un communiqué. L’association demande donc la fermeture urgente de cet élevage, mais également des actions de la part de l’État : «Nous demandons au ministre de l’Agriculture un audit général des élevages reproducteurs et couvoirs de la filière foie gras et la publication in extenso des rapports d’inspection».

Interrogée par l'AFP, la copropriétaire de l'élevage affirme quand à elle que la vidéo relayée par L214 était «fausse, mensongère et malhonnête». Si elle reconnait que des excréments se déversent en dehors du bâtiment, elle affirme que «les cadavres, asticots et tout le reste, c'est faux». Elle indique notamment à l'agence de presse qu'elle compte engager des poursuites judiciaires pour diffamation et entrée par effraction.

En décembre dernier, l’association avait déjà donné l’alerte concernant un élevage de canards chez un producteur de foie gras médaillé d’or. Dans la fabrication du foie gras, seules les canetons mâles sont destinés au gavage. Les femelles sont quant à elles éliminées de la production, par broyage ou gazage, selon la loi en vigueur. Dans cet élevage de Dordogne, l’association avait pourtant trouvé des centaines de canetons jetés vivants dans des poubelles.