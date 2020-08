Une vidéo d’un syndicat de police sur le racisme fait polémique

Le Syndicat France Police – Policiers en colère s’est fait remarquer par une étrange vidéo postée sur son compte lundi dernier.

Baptisée «La police est-elle raciste ? La réponse en image !», la vidéo d’un peu moins d’une minute trente avait donc pour but de démonter les thèses voulant que la police française soit raciste. Mais force est de constater que pour beaucoup d’internautes, cela n’a pas du tout fonctionnée.

Trois policiers participent à la vidéo. Deux, un homme et une femme, jouent leur propre rôle. Ils arrêtent une voiture pour un contrôle. Dans celle-ci se trouve le troisième policier, qui joue lui le rôle d’un homme portant des dreadlocks et qui se drogue. La fenêtre à peine ouverte, une épaisse couche de fumée s’échappe. Et pour cause, la personne arrêtée fume un joint très fourni.

Les internautes se déchaînent

Estimant se faire contrôler trop souvent, l’homme, à l'accent antillais visiblement appuyé, est finalement autorisé à repartir comme si de rien n’était, les deux policiers s’excusant de l’avoir arrêté une nouvelle fois, et lui souhaitant une bonne fin de journée.

Une performance artistique qui suscite la polémique et le rire chez beaucoup de personnes sur Twitter, au point que certains se demandent même si c’est bien le syndicat qui est derrière la vidéo :

je n’ai pas vu plus débile que cette vidéo. Elle montre au contraire que la police est raciste alors que ce n’est pas vrai. — Audrey (@Nialiex) August 18, 2020

C'est probablement un compte parodique mais il faut qu'ils le mentionnent dans le profil. — Sheldon Cooper #Team1erDegré #StopGiletsJaunes (@SheldonBiCooper) August 18, 2020

Le Syndicat France Police – Policiers en colère se revendique comme la «cinquième puissance syndicale du ministère de l'Intérieur et la 1ère force d'opposition de la Police Nationale».