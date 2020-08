Est-il possible de maigrir en dormant ?

Maigrir en dormant, c’est le rêve de beaucoup de personnes désireuses d'affiner leur silhouette en fournissant le moindre effort. Mais le sommeil n’aurait-il pas réellement un effet sur la perte de poids ?

Le corps élimine naturellement des calories durant la nuit, mais «on ne peut pas perdre du poids en dormant», explique le neurologue Marc Rey, président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). On brûle autant de calories la nuit que durant une «veille calme», par exemple lorsqu’on est assis en train de lire un livre.

dormir mieux pour éviter de grossir

Durant le sommeil, on est à «un niveau basal de consommation de colories», c'est-à-dire que l'on dépense uniquement la quantité d'énergie dont l'organisme a besoin pour remplir ses fonctions vitales. En revanche, avoir une bonne hygiène du sommeil permet d'éviter de grossir et de maintenir son poids de forme.

Le fait de dormir suffisamment et correctement, en limitant le temps d’écran le soir par exemple, est «un facteur de meilleur équilibre pondéral». «Si une personne est en privation chronique de sommeil (réduction volontaire et quotidienne d'une heure ou plus de sommeil), elle va prendre du poids», affirme le Dr Marc Rey.

des sucres lents au dîner

Elle va avoir tendance à manger davantage car il va y avoir «une augmentation du taux de ghréline, (une hormone digestive qui stimule l'appétit, ndlr), et une diminution du taux de leptine, l’hormone dite de la satiété», souligne le spécialiste.

Côté alimentation, le neurologue recommande de manger des sucres lents lors du dîner, afin de ne pas être en hypoglycémie la nuit. En revanche, il faut éviter «les sucres rapides, et les protéines, ajoute-t-il, car lors de la digestion, elles sont stimulantes et vont avoir tendance à nous réveiller».