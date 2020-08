Où se trouvent les principaux clusters en milieu professionnel en France ?

Dans son dernier point épidémiologique ce jeudi 20 août, Santé publique France a détaillé pour la première fois l'emplacement des clusters en milieu professionnel.

Sur les 892 clusters enregistrés depuis le début de l'épidémie en France, 26%, soit plus d'un foyer infectieux sur quatre, ont été signalés dans des «entreprises privées ou publiques».

l'administration particulièrement touchée

D'après les données de Santé publique France, l'administration publique est de loin le secteur le plus touché, avec 29% des clusters. Il comprend notamment les activités d'ordre public et de sécurité (39%), les administrations publiques générales (22%), les services du feu et du secours (16%) et la défense (14%).

Les industries manufacturières (les abattoirs, les entreprises de transformation et de conservation de la viande) arrivent en deuxième position avec 16% des clusters, suivies par le secteur de l'hébergement et de la restauration (9%) et les commerces ou magasins de réparation automobiles et de motocycles (8%).

Les établissements de santé - non comptabilisés parmi les entreprises - restent l'autre principale source de contamination et représentent 14% des clusters.