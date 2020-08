Une dent vieille de 70.000 ans découverte en Haute-Garonne

Des travaux de fouille sur le site archéologique de Montmaurin, en Haute-Garonne, ont permis de mettre la main sur une dent néandertalienne... et vieille de plus de 70.000 ans.

L'incisive inférieure gauche retrouvée dans la grotte de «Coupe-Gorge», présente une racine de plus de 2cm. Elle appartenait à un adulte de l'époque Neandertal (son âge n'a pas encore été identifié), et sa découverte, bien qu'exceptionnelle, n'a pas étonnée Amélie Vialet, maître de conférences en paléoanthropologie et responsable du programme de recherches sur les grottes préhistoriques de Montmaurin.

«Il faut imaginer qu'à cette époque, il pouvait y avoir des restes humains au milieu des restes de repas, c'est surprenant aujourd'hui mais c'est assez commun à l'époque, on l'a constaté sur d'autres sites néandertaliens du début de la glaciation», a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par Franceinfo.

L'homme de Neandertal, qui chassait pour se nourrir, emmenait dans la grotte de Coupe-Gorge les carcasses animales qu'il mangeait ensuite.

«Ces populations se servaient de leurs dents comme d'une troisième main. C'était pour eux comme un outil pour mastiquer et travailler le cuir par exemple. Ce qui explique qu'elle sont très usées», a ajouté Amélie Vialet.