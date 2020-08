Vidéo : le YouTubeur Squeezie dit tout sur son premier album «Oxyz»

Dans une vidéo publiée hier, vendredi 21 août, le célèbre YouTubeur français Squeezie a annoncé la sortie de son tout premier album le mois prochain.

Le vidéaste aux 14.9 millions d'abonnés, plus connu pour ses vidéos de gaming, se lance dans «une nouvelle aventure». «Sur ma chaîne YouTube j'ai fait plein de musiques au fil des années, mais des musiques que je faisais en trois heures [...] c'était plus pour faire rire que pour faire des trucs qui sonnent bien», a-t-il expliqué dans sa vidéo intitulée «Je sors un album et j'vous raconte tout».

Le jeune homme de 24 ans est finalement allé plus loin, en enregistrant plusieurs morceaux au cours d'un séjour au Japon en février dernier. Les quatorze pistes (dont deux featurings avec les rappeurs français Gambi et Nemir) ont été compilées dans un album baptisé Oxyz, «une compagnie à but thérapeutique», a précisé Squeezie. Il sortira le 25 septembre prochain.

une tournée de 20 dates

Dans cette même vidéo, le YouTubeur a annoncé que cette sortie sera accompagnée d'une tournée. «Il y aura une tournée et une scénographie que j'ai énormément bossé [...] Une tournée dans toute la France, pas de meetups mais des concerts, il y aura vingt dates», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il travaillait aussi sur des clips.

Squeezie, qui s'était déjà essayé à une autre activité l'année dernière en lançant sa propre marque de vêtements, a toutefois assuré comprendre «tous ceux qui sont réticents à l'idée qu['il] fasse de la musique».