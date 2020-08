Coronavirus : les palaces parisiens commencent à rouvrir aujourd'hui

Fermés depuis le mois de mars et accablés par la crise du coronavirus, les palaces de Paris relancent timidement leur activité à partir de ce lundi 24 août.

Les premiers à ouvrir de nouveau leurs portes aux clients, dès ce matin, sont le Ritz (place Vendôme, 1er) et le Crillon (place de la Concorde, 8e). Les réservations sont de nouveau accessibles sur les sites internet de ces hôtels de luxe.

Idem pour cinq autres palaces de la capitale, à partir du mardi 1er septembre : le Bristol (8e), le George-V (8e), le Plaza Athénée (8 e ), le Meurice (1er) et le Park Hyatt Vend ôme (2e).

Le Lutetia (6e) leur emboîtera ensuite le pas le 24 septembre, avant le Shangri-La (16e) le 1er octobre. En revanche, la reprise de l'activité n'est pas encore à l'ordre du jour du côté du Mandarin Oriental (1 er ), du Royal Monceau (8 e ) et du Peninsula (16e).

1 seul palace ouvert sur 12 depuis mai

Depuis le déconfinement, seule la Réserve (8e), plus petit palace parisien avec ses 40 chambres, a pris la décision de rouvrir, début mai. «En juin nous avons eu 60 à 70 % de taux d'occupation, 80 % en juillet et 60 % en août, avec une clientèle française et européenne», explique le directeur général de l'établissement, Romain Meiran, dans Le Parisien.

D'autres établissements font avec les moyens du bord. Ainsi, le Peninsula a remis en service courant juillet deux de ses restaurants et un bar, tandis que le Ritz confectionnait des pâtisseries à emporter. Le Crillon, lui, transforme l'une de ses terrasses - de 200 m 2 - du sixième étage en rooftop éphémère, accessible à tous.

Mais l'absence des touristes étrangers, qui composent la grande majorité de la clientèle des palaces, fait cruellement défaut aux hôteliers. C'est en particulier le cas des voyageurs venus des Etats-Unis, ainsi que de Russie, du Moyen-Orient et d'Asie.

Ainsi, le Crillon anticipe une fréquentation de seulement 10 % à 20 % pour sa réouverture de ses 124 chambres, selon Le Figaro. Mais après cinq mois de fermeture, un dynamisme partiel semble désormais préférable à l'inactivité totale.

La mise au point d'un vaccin, espérée en 2021, pourrait permettre de relancer la fréquentation touristique. Même si, de son côté, Aéroport de Paris table sur un retour à la normale pas avant 2024.

Le Comité régional du tourisme doit d'ailleurs présenter jeudi 27 août le bilan estival de l'activité à Paris et en Ile-de-France. A cette occasion, les autorités franciliennes présenteront leur plan de relance touristique.