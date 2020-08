Coronavirus : un éventuel «semi-confinement» redouté à Marseille

Face à la hausse des cas de coronavirus, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, s'est inquiété ce mardi 25 août d'un possible «un semi-confinement» dans les Bouches-du-Rhône.

Le département est actuellement confronté à une vive propagation de l'épidémie. En réaction, Renaud Muselier a souligné sur France Inter que «du côté de l'administration centrale, il y a la volonté que le département rentre dans la moyenne nationale, ce que j'entends très bien».

Illustration : ce mardi soir, le préfet de PACA a décidé de rendre le port du masque obligatoire à partir de 11 ans dans tout Marseille dès ce mercredi 26 août. De plus, les restaurants, bars et commerces d'alimentation des Bouches-du-Rhône devront fermer à 23 heures.

Des «mesures complémentaires envisagées»

La veille, le préfet de la région marseillaise avait en effet indiqué que la situation était «suffisamment alarmante pour que des mesures complémentaires puissent être envisagées».

Ainsi, le taux d'incidence à Marseille est de 177 nouveaux malades pour 100.000 habitants, et de 131 sur 100.000 pour le département. A l'échelle nationale, ce chiffre est d'environ 33 pour 100.000, selon les chiffres indiqués par la préfecture de région ce mardi.

Inquiet de l'impact économique des mesures, Renaud Muselier avait plaidé pour « ne pas fermer tous les bars et tous les restaurants du département !». Il attendait plutôt des «mesures de restriction» visant seulement les établissements ne respectant pas les règles sanitaires.

Plus largement, la nouvelle maire Michèle Rubirola demande aux Marseillais «d'être très vigilant dans les endroits clos, là où le virus se propage de plus en plus», ainsi que là «où les personnes ne peuvent pas respecter la distanciation physique de un mètre». Les transports en commun et les files d'attente pour les sorties touristiques sont notamment pointées du doigt.

L'élue écologiste, médecin de formation, a également rappelé que la mairie distribuait gratuitement des masques aux personnes les plus précaires.