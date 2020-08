Le port du masque peut-il provoquer de l'acné ?

A la rentrée, il sera obligatoire dans les entreprises et les établissements scolaires. Le masque est désormais l'accessoire de protection indispensable pour limiter les contaminations au Covid-19. Mais qu'en est-il de son effet sur notre peau ?

D'après plusieurs médias spécialisés, l'usage très régulier de masques pourrait entraîner la poussée de boutons rouges dans les zones couvertes : une forme de «masqné».

Le magazine américain The Wired avance plusieurs explications : un manque de lavage des masques (réutilisables), un lavage avec une lessive trop puissante ou encore le choix des matières.

Selon les personnes et les types de peau, les réactions dermatologiques pourraient être très différentes. L'acné pourrait affecter à la fois les personnes ayant une peau d'ordinaire lisse et sans boutons, comme celles ayant des problèmes récurrents. Il est donc conseillé d'observer soi-même ses réactions au gré des lavages et des types de masques que l'on expérimente.

Les masques empêchent la salive et nos gouttelettes de se propager dans l'air et potentiellement transmettre le Covid-19. Mais les masques conservent en même temps l'humidité et emprisonnent les bactéries à l'intérieur de notre peau. C'est de cette façon que les bactéries responsables de l'acné peuvent se développer. Lorsqu'on ne lave pas son masque, les bactéries restent et s'infiltrent à l'intérieur de notre peau.

Tâchez toutefois d'être prudent(e) au moment de la machine : préférez un produit doux et sans parfum pour éviter de nouvelles réactions.

Les irritations sur notre peau pourraient aussi être liées à la montée de stress liée à la pandémie. Ménagez-vous et réservez-vous, autant qu'il vous est possible, des moments de détente.

QUE FAIRE EN CAS DE BOUTONS ?

Si vous remarquez des réactions sur votre visage, il est recommandé de consulter votre médecin généraliste ou un(e) dermatologue. Les patchs anti-boutons seraient efficaces pour retirer le pus et prévenir les démangeaisons.