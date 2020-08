Miss Guadeloupe : le comité Miss France propose à la candidate disqualifiée une solution

Écartée de la compétition de Miss Guadeloupe à la dernière minute pour avoir posé sein nu, le 21 août, Anaëlle Guimbi a confié avoir reçu une offre de compensation de la part du comité Miss France.

La société a proposé à la Guadeloupéenne de «reparticiper l’an prochain», a confié lundi la jeune femme de 20 ans, invitée dans l’émission C’Cauet sur NRJ. Une offre déclinée par Anaëlle : «Je ne suis pas dégoûtée, c’était une expérience que j’ai pleinement vécue, mais que je ne souhaite pas revivre».

Sur le coup, elle n’avait «pas cherché à contredire la décision, les règles sont les règles... Ce serait bien si ça peut évoluer, a-t-elle toutefois ajouté. J'étais déçue, c'est beaucoup de préparation, d'investissement. Ne pas pouvoir participer à l'élection, c'était compliqué au départ».

Vendredi dernier, Anaëlle Gumbi avait été dénoncée et sanctionnée à cause de trois photos. Sur celles-ci, on peut apercevoir la jeune femme sein nu, maquillé avec une technique de body painting (peinture sur corps), pour une campagne contre le cancer du sein.

Une information depuis confirmée auprès de l’AFP par la présidente de la société Miss France, Sylvie Tellier : «Le comité Miss Guadeloupe a reçu une dénonciation concernant les photos de cette jeune femme. Et même s'il est évident que ces photos n'ont rien d'obscène ou d'érotique, nous avons appliqué le règlement (qui impose aux jeunes femmes de n'avoir jamais posé dénudées, ndlr) pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe.»

La présidente s’était également dite «désolée et attristée de cette situation». Elle avait dénoncé «une société de la dénonciation» où «tout va trop vite», car «il est évident que cette jeune femme n'a pas participé à des photos vulgaires» et que la «cause est belle».